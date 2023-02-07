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В ISW нашли новые доказательства, что Кремль боится влияния Пригожина

7 февраля, 2023 вторник
07:06
война с Россией

В Кремле использовали иск Евгения Пригожина против журналиста Алексея Венедиктова, чтобы еще больше уменьшить влияние владельца ЧВК Вагнера в РФ

Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики констатируют, что Кремль продолжает отказывать Евгению Пригожину, финансирующему частную военную компанию Вагнера, в легитимности и власти в России.

В ISW считают, что новым доказательством этого является то, что 6 февраля суд в Москве отказался признать Пригожина собственником и основателем ЧВК Вагнера после повторного рассмотрения его иска против российского журналиста Алексея Венедиктова.

Пригожин еще в июне 2021 года подал в суд на Венедиктова, пытаясь опровергнуть заявление журналиста о том, что он владелец ЧВК Вагнера.

Тогда суд признал информацию недостоверной.

19 января 2023 года Пригожин попытался отменить решение суда, утверждая, что Венедиктов не лгал. По всей вероятности, он сделал это для того, чтобы компенсировать снижение своего влияния после замены вагнеровцев вокруг Бахмута подразделениями регулярной армии РФ.

"Это подтверждает, что уменьшение зависимости российской армии от сил Вагнера вокруг Бахмута, вероятно, уменьшает влияние Пригожина в ближайшем окружении Кремля", – пришли к выводу в ISW.

Донбасс
Донетчина
Бахмут
Вагнергейт
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