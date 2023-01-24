В истеблишменте РФ ищут пути выхода из нынешней ситуации, но не готовы говорить о репарациях, – политолог Магда
При нынешней конфигурации власти в России не дойдут до того, что нужно возместить ущерб нанесенный Украине – хотя там ищут пути выхода из ситуации с минимизацией потерь
Об этом в эфире "Еспресо" рассказал политолог Евгений Магда.
"Я уже не раз отмечал, что есть ложь, есть циничная ложь, а есть заявления российских политических руководителей. Триумвират Путин - Медведев - Лавров пытается доказать миру, что Россия воюет с НАТО и то, что не она начала войну. Это, по моему мнению, свидетельствует о том, что в российском истеблишменте ищут пути выхода из нынешней ситуации с минимизацией собственных потерь. Ясно, что они сейчас находятся на той стадии, когда говорить о признании необходимости репараций или еще чего Россия еще до этого не дошла, что при нынешней конфигурации власти она до этого не дойдет", – считает он.
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