Об этом в эфире "Еспресо" рассказал политолог Евгений Магда.

"Я уже не раз отмечал, что есть ложь, есть циничная ложь, а есть заявления российских политических руководителей. Триумвират Путин - Медведев - Лавров пытается доказать миру, что Россия воюет с НАТО и то, что не она начала войну. Это, по моему мнению, свидетельствует о том, что в российском истеблишменте ищут пути выхода из нынешней ситуации с минимизацией собственных потерь. Ясно, что они сейчас находятся на той стадии, когда говорить о признании необходимости репараций или еще чего Россия еще до этого не дошла, что при нынешней конфигурации власти она до этого не дойдет", – считает он.