В испанской Валенсии тестируют четырехдневную рабочую неделю
Испанский город Валенсия с 10 апреля начал месячный эксперимент, в ходе которого будет анализировать влияние четырехдневной рабочей недели на здоровье, благосостояние жителей и на окружающую среду и экономику Испанский город Валенсия с 10 апреля начал тестирование четырехдневной рабочей недели в рамках исследования его влияния на Испанский город Валенсия с 10 апреля начал месячный эксперимент, в ходе которого будет анализировать влияние четырехдневной рабочей недели на здоровье, благосостояние жителей и на окружающую среду и экономику
Об этом информирует ValenciaPlaza .
Отмечают, что тестирование четырехдневной рабочей недели продлится с 10 по 7 мая. Для него будут использованы понедельники, которые в течение этого месяца выходные в Испании. По словам мэра Валенсии Хоана Рибо, таким образом не придется сокращать рабочие часы в течение месяца.
"Это не программа сокращения рабочего времени. Это не наше дело, это дело работодателей, работников и переговоров в этой сфере", – рассказал Рибо.
Городские власти также добавляют, что такая модель четырехдневной рабочей недели направлена на пользу всему валенсийскому обществу.
Она также отмечает, что благодаря такой инициативе Валенсия стала первым городом в мире, который в течение месяца реализовал пилотный проект 32-часовой рабочей недели, ориентированный на граждан, а не на бизнес.
- 1 апреля на севере Испании в день зафиксировали 90 лесных пожаров.
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