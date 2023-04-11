В испанской Валенсии тестируют четырехдневную рабочую неделю

Об этом информирует ValenciaPlaza .

Отмечают, что тестирование четырехдневной рабочей недели продлится с 10 по 7 мая. Для него будут использованы понедельники, которые в течение этого месяца выходные в Испании. По словам мэра Валенсии Хоана Рибо, таким образом не придется сокращать рабочие часы в течение месяца.

"Это не программа сокращения рабочего времени. Это не наше дело, это дело работодателей, работников и переговоров в этой сфере", – рассказал Рибо.

Городские власти также добавляют, что такая модель четырехдневной рабочей недели направлена на пользу всему валенсийскому обществу.

Она также отмечает, что благодаря такой инициативе Валенсия стала первым городом в мире, который в течение месяца реализовал пилотный проект 32-часовой рабочей недели, ориентированный на граждан, а не на бизнес.