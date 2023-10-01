В испанской Мурсии произошел пожар в ночном клубе: 7 погибших
Утром 1 октября 2023 года вспыхнул пожар в ночном клубе испанского юго-восточного города Мурсия, в результате которого погибли по меньшей мере 7 человек, четверо находятся в больнице
Об этом сообщает BBC News.
Около 06:00 по местному времени произошел пожар в популярном среди жителей Мурсии ночном клубе Teatre, расположенном в районе Аталаяс.
"Количество смертей в ночном клубе возросло до семи. В районе продолжают работать экстренные службы. Силы и поддержки семьям и друзьям в эти трудные времена", - сообщил мэр Мурсии Хосе Баллеста на X.
Местные власти отмечают, что количество погибших может увеличиться, экстренные службы разыскивают пропавших без вести людей, находившихся в помещении клуба.
Четверо пострадавших находятся в больнице из-за отравления дымом, а на местной спортивной площадке развернули пункт для предоставления консультаций и помощи пострадавшим.
Причина пожара, который возник в клубе рано утром, когда он еще работал, пока неизвестна.
Мэр Баллеста сообщил в Х (ранее twitter), что власти объявили трехдневный официальный траур в городе Мурсия по погибшим во время пожара в ночном клубе "Teatre" в районе Аталаяс.
Фото: X (twitter) Хосе Баллеста
Фото: X (twitter) Хосе Баллеста
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