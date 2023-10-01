В испанской Мурсии произошел пожар в ночном клубе: 7 погибших

Об этом сообщает BBC News.

Около 06:00 по местному времени произошел пожар в популярном среди жителей Мурсии ночном клубе Teatre, расположенном в районе Аталаяс.

"Количество смертей в ночном клубе возросло до семи. В районе продолжают работать экстренные службы. Силы и поддержки семьям и друзьям в эти трудные времена", - сообщил мэр Мурсии Хосе Баллеста на X.

Местные власти отмечают, что количество погибших может увеличиться, экстренные службы разыскивают пропавших без вести людей, находившихся в помещении клуба.

Четверо пострадавших находятся в больнице из-за отравления дымом, а на местной спортивной площадке развернули пункт для предоставления консультаций и помощи пострадавшим.

Причина пожара, который возник в клубе рано утром, когда он еще работал, пока неизвестна.

Мэр Баллеста сообщил в Х (ранее twitter), что власти объявили трехдневный официальный траур в городе Мурсия по погибшим во время пожара в ночном клубе "Teatre" в районе Аталаяс.

Фото: X (twitter) Хосе Баллеста

Фото: X (twitter) Хосе Баллеста