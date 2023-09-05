В испаноязычном Telegram ширится пропаганда, что РФ не победила Украину, потому что Путин "не хочет убивать христиан"

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций со ссылкой на специалистов проекта EUvsDisInfo.

Они опровергают этот фейк, напоминая, что о преступлениях русской армии знает весь мир, а деоккупация каждого населенного пункта демонстрирует миру жестокость оккупантов и ужасные истории об убийствах, изнасилованиях и пытках украинцев россиянами.

Центр стратегических коммуникаций отмечает, что неудачи армии РФ являются результатом работы ВСУ, а не "доброй воли" Путина.

"То, что россияне не побеждают в войне - не "жест доброй воли" кремлевского диктатора, а результат профессиональной работы ВСУ и сопротивления украинцев, а также системных проблем в вооруженных силах РФ", - говорится в сообщении.