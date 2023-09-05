В испаноязычном Telegram ширится пропаганда, что РФ не победила Украину, потому что Путин "не хочет убивать христиан"
В испаноязычных telegram-каналах распространяется фейк о том, что причиной поражений армии РФ в Украине является якобы нежелание российского президента Владимира Путина убивать христиан
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций со ссылкой на специалистов проекта EUvsDisInfo.
Они опровергают этот фейк, напоминая, что о преступлениях русской армии знает весь мир, а деоккупация каждого населенного пункта демонстрирует миру жестокость оккупантов и ужасные истории об убийствах, изнасилованиях и пытках украинцев россиянами.
Центр стратегических коммуникаций отмечает, что неудачи армии РФ являются результатом работы ВСУ, а не "доброй воли" Путина.
"То, что россияне не побеждают в войне - не "жест доброй воли" кремлевского диктатора, а результат профессиональной работы ВСУ и сопротивления украинцев, а также системных проблем в вооруженных силах РФ", - говорится в сообщении.
- Ранее российская пропаганда распространила фейковый ролик якобы от мобильного оператора Киевстар.
- Кроме того, РФ распространяет фейк о том, что Украина якобы превратилась в крупнейшего поставщика детей на нелегальные рынки торговли людьми.
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