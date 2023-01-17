В Испании заявили, что не рассматривают передачу Украине танков Leopard

Об этом он сказал на Всемирной экономической форме в Давосе.

"Отправка танков в Испании не рассматривается", — сказал Альбарес во время дебатов с президентом Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой на форуме.

"По состоянию на сегодня - нет", - подчеркнул министр позже EL MUNDO, отвечая на вопрос, готова ли Испания направить тяжелое вооружение Украине.

При этом он отметил, что Испания поддержит меры для "самого лучшего для Украины".

Финляндия заявила о готовности поучаствовать в коалиции стран, которые передадут Украине танки Leopard.

Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО последуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.

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