В Испании заявили, что не рассматривают передачу Украине танков Leopard
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна пока не намерена передавать Украине танки
Об этом он сказал на Всемирной экономической форме в Давосе.
"Отправка танков в Испании не рассматривается", — сказал Альбарес во время дебатов с президентом Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой на форуме.
"По состоянию на сегодня - нет", - подчеркнул министр позже EL MUNDO, отвечая на вопрос, готова ли Испания направить тяжелое вооружение Украине.
При этом он отметил, что Испания поддержит меры для "самого лучшего для Украины".
- Финляндия заявила о готовности поучаствовать в коалиции стран, которые передадут Украине танки Leopard.
- Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО последуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.
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