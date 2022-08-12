В Испании запустили самую большую в мире солнечную электростанцию
Испанская многонациональная электрическая компания Iberdrola SA запустила крупнейшую в Европе солнечную электростанцию в рамках наращивания производства возобновляемой энергии с целью сокращения зависимости от ископаемого топлива
Об этом сообщает Bloomberg.
Таким образом, страна, как одна из самых солнечных в Европе, предпочитает альтернативные источники энергии.
Отмечается, что сейчас стоимость энергоносителей в Испании почти втрое больше, чем в среднем за 5 последних лет.
Завод в регионе Эстремадура, состоящий из около 1,5 млн солнечных панелей, будет производить электроэнергию, достаточную для обеспечения более 334 000 домов. Он уже подключен к сети и будет постепенно наращивать мощность, пока полностью не заработает в течение следующих четырех недель.
"Эта одна станция вряд ли повлияет на цены на электроэнергию. Однако если Испания будет продолжать распространять возобновляемые источники энергии, чтобы достичь своих целей к 2030 году, цены на электроэнергию упадут", — заявил Кесавартиний Саваримутху, аналитик исследовательской компании BloombergNEF.
Как передает Bloomberg, к концу десятилетия Испания планирует получать почти три четверти своей электроэнергии из возобновляемых источников по сравнению с прошлогодними 47%.
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