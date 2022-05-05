В Испании задержан пророссийский блогер Шарий, подозреваемый в госизмене

Об этом идет речь в телеграмме СБУ.



"Правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария 4 мая 2022 года. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей. Это задержание - очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо", - отметили в спецслужбе.



Анатолия Шария подозревают в совершении преступлений по ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).







Следователи установили, что он вредил нацбезопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтвердили ряд профессиональных исследований, согласно которым его интервью и выступления содержат подрывную деятельность против Украины. В 2021 году блоггеру объявили подозрение.

В феврале 2021 СБУ объявила Анатолия Шария в государственный розыск.

25 марта 2022 активисты нашли Анатолия Шария в Испании.

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