В Испании задержан пенсионер, подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой, в частности в посольство Украины в Мадриде
Задержан 74-летний испанец, подозреваемый в отправке писем со взрывчаткой, в частности премьеру Испании Педро Санчесу и в посольство Украины в Мадриде
Об этом сообщил телеканал La Sexta.
Отмечается, что 25 января в Испании задержан 74-летний пенсионер из Миранды-де-Эбро в провинции Бургос. Мужчину подозревают в отправке писем со взрывчаткой премьер-министру страны, посольству Украины в Мадриде и испанскому минобороны.
После ареста правоохранители планируют обыскать дом подозреваемого.
- Напомним, 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв, в результате которого пострадал комендант учреждения. Стало известно, что взрывчатка находилась в пакете, который предназначался послу Украины.
- Позже пакет с, вероятно, взрывным устройством 30 декабря получила испанская компания Instalaza, производящая оружие для Украины.
- 1 декабря взрывчатку в почтовом пакете отправили в посольство США в Мадриде.
- 23 января The New York Times писали, что к рассылке писем с бомбами официальным лицам в Испании причастна российская военная разведка, использовавшая ультраправые группировки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.48Продажа 43.46
- Актуальное
- Важное