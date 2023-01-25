Об этом сообщил телеканал La Sexta.

Отмечается, что 25 января в Испании задержан 74-летний пенсионер из Миранды-де-Эбро в провинции Бургос. Мужчину подозревают в отправке писем со взрывчаткой премьер-министру страны, посольству Украины в Мадриде и испанскому минобороны.

После ареста правоохранители планируют обыскать дом подозреваемого.

Напомним, 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв, в результате которого пострадал комендант учреждения. Стало известно, что взрывчатка находилась в пакете, который предназначался послу Украины.

Позже пакет с, вероятно, взрывным устройством 30 декабря получила испанская компания Instalaza, производящая оружие для Украины.

1 декабря взрывчатку в почтовом пакете отправили в посольство США в Мадриде.

23 января The New York Times писали, что к рассылке писем с бомбами официальным лицам в Испании причастна российская военная разведка, использовавшая ультраправые группировки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb