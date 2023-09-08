В Испании вырос импорт российского газа
Закупка Испанией российского газа в июле выросла на 65% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году: за первые семь месяцев года ввоз газа из РФ увеличился на 70%, что составило 21% от общего объема испанского импорта
Об этом информирует Reuters , ссылаясь на заявление министерства энергетики и окружающей среды Испании, опубликованное 8 сентября.
Отмечается, что, несмотря на увеличение импорта газа из РФ, в целом страна импортировала на 14% меньше газа в течение месяца. В результате доля российского газа в общем объеме импорта увеличилась до 28% в июле по сравнению с 14,5% в том же месяце 2022 года.
Испания полностью полагается на иностранный газ. Вторым по величине поставщиком после Алжира, который перекачивает газ в Испанию по трубопроводу через Средиземное море, является Россия. Импорт из основных стран-экспортеров - Нигерии, Норвегии, Катара и США упал в июле.
Министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что в краткосрочной перспективе страна не планирует запрещать импорт российского газа, поскольку такой шаг повлечет за собой скачок цен, который может нанести ущерб экономике ЕС.
- 8 августа стало известно, что Европейский Союз в течение года после начала полномасштабного вторжения смог сократить поставки российского газа по трубопроводам с 50% до 8%.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное