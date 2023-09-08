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В Испании вырос импорт российского газа

8 сентября, 2023 пятница
21:26
Мир

Закупка Испанией российского газа в июле выросла на 65% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году: за первые семь месяцев года ввоз газа из РФ увеличился на 70%, что составило 21% от общего объема испанского импорта

Об этом информирует Reuters , ссылаясь на заявление министерства энергетики и окружающей среды Испании, опубликованное 8 сентября.

Отмечается, что, несмотря на увеличение импорта газа из РФ, в целом страна импортировала на 14% меньше газа в течение месяца. В результате доля российского газа в общем объеме импорта увеличилась до 28% в июле по сравнению с 14,5% в том же месяце 2022 года.

Испания полностью полагается на иностранный газ. Вторым по величине поставщиком после Алжира, который перекачивает газ в Испанию по трубопроводу через Средиземное море, является Россия. Импорт из основных стран-экспортеров - Нигерии, Норвегии, Катара и США упал в июле.

Министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что в краткосрочной перспективе страна не планирует запрещать импорт российского газа, поскольку такой шаг повлечет за собой скачок цен, который может нанести ущерб экономике ЕС.

  • 8 августа стало известно, что Европейский Союз в течение года после начала полномасштабного вторжения смог сократить поставки российского газа по трубопроводам с 50% до 8%.
Экономика
Россия
ЕС
газ
Испания
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