В Испании вырос импорт российского газа

Об этом информирует Reuters , ссылаясь на заявление министерства энергетики и окружающей среды Испании, опубликованное 8 сентября.

Отмечается, что, несмотря на увеличение импорта газа из РФ, в целом страна импортировала на 14% меньше газа в течение месяца. В результате доля российского газа в общем объеме импорта увеличилась до 28% в июле по сравнению с 14,5% в том же месяце 2022 года.

Испания полностью полагается на иностранный газ. Вторым по величине поставщиком после Алжира, который перекачивает газ в Испанию по трубопроводу через Средиземное море, является Россия. Импорт из основных стран-экспортеров - Нигерии, Норвегии, Катара и США упал в июле.

Министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила, что в краткосрочной перспективе страна не планирует запрещать импорт российского газа, поскольку такой шаг повлечет за собой скачок цен, который может нанести ущерб экономике ЕС.