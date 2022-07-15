В Испании временную защиту получили более 130 тыс. украинцев

Об этом пишет Schengen News.

По данным правительства, с 10 марта управление по делам убежища и беженцев Испании и полиция проработали и предоставили временную защиту в общей сложности 130 220 украинских беженцев.

"Среди тех, кто получил временную защиту, 65,5% - женщины. По возрастным категориям 36,1% - до 18 лет, 24,4% - от 19 до 35 лет, 32,9% - от 36 до 64 лет, 6,6% – старше 65 лет", – говорится в сообщении правительства.

Власти объяснили, что временная защита включает разрешение на проживание и разрешение на работу для людей совершеннолетнего возраста. Кроме того, Генеральное управление дорожного движения решило, что перемещенные лица, получающие временную защиту, также могут законно использовать свои водительские права в Испании в течение как минимум одного года.

"Управление по вопросам убежища и беженцев Министерства внутренних дел и Национальной полиции проработали запросы о временной защите в 70 полицейских участках и четырех центрах приема, созданных по всей Испании. Все обращения обрабатываются и разрешаются в течение максимум 24 часов", – говорится в сообщении.

21 июня правительство Испании сообщило, что с начала войны в Украине Испания предоставила временную защиту более 124 тысячам украинских беженцев. В результате Испания занимает четвертое место в Европе по количеству предоставленных временных защит на конец мая.

19 июня украинцев, нашедших убежище в прибрежных районах Валенсии, просил и покинуть свои дома с наступлением летнего сезона.

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