В Испании в возрасте 112 лет скончался старейший мужчина в мире
18 января в городе Леон умер 112-летний испанец, ставший старейшим мужчиной в мире
Об этом пишет Синьхуа .
"Сантьяго де ла Фуэнте, 112-летний испанец, которого в сентябре прошлого года книга рекордов Гиннеса признала самым старшим мужчиной в мире, скончался во вторник дома в городе Леон на северо-западе Испании", - сообщает издание.
Сантьяго де ла Фуэнте родился 12 февраля 1909 года, и в следующем месяце ему должно было исполниться 113 лет.
"Он пережил начавшуюся в 1918-м пандемию испанского гриппа и начал работать на обувной фабрике в возрасте 13 лет", - отмечает Синьхуа.
У мужчины было восемь детей, 14 внуков и 22 правнука. Во время пандемии коронавируса он первым в Леоне вакцинировался от COVID-19.
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