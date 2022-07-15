В Испании в результате пожаров пострадали уже 6000 га территорий

Об этом информирует Европейская Правда со ссылкой на El Pais .

Отмечается, что 14 июля произошло еще одно возгорание на территории провинции Касерес, а уже к ночи пламя распространилось на территорию природного парка Монфрагуэ.

Пожар был классифицирован вторым из трех уровней опасности. К утру в этом же районе продолжали работу около 180 пожарных. В помощь спасателям перебросили также армейское подразделение.

В то же время, другой пожар на севере этой же провинции продолжается уже пять дней подряд. Спасатели не исключают, что в этом районе придется эвакуировать местных жителей. Поселок Лас Местас рядом с очагом пожара уже эвакуирован.

Пожары продолжаются также на территории автономного сообщества Кастилия-и-Леон, у Канделарио и Монсагро.

В общей сложности от огня пострадали уже 6000 гектаров территорий - примерно поровну в регионах Экстремадура и Кастилия-и-Леон. Именно эти районы в последние дни являются самым жарким местом в Испании, столбик термометра там достигает 42-43ºC.

Кроме того, борьбу с огнем усугубляют сильные порывы ветра.