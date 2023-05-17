В Испании в городском парке произошел взрыв. Погибли два человека
Во вторник, 16 мая, два человека погибли в результате взрыва в испанском городе Орио
Об этом сообщает COPE.
Трагедия произошла возле детской площадки в городском парке в Орио на испанском острове Гипускоа. В результате взрыва было обнаружено тело мужчины и женщины.
В полиции прокомментировали, что нашли на месте инцидента пакет, который носил один из погибших. По предварительной версии это может иметь связь со взрывом.
Сейчас следователи более подробно изучают происшествие.
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