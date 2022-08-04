В Испании украинским беженцам будут выплачивать по €400

Об этом пишет The Diplomat in Spain.

В заявлении Министерства интеграции, социальной защиты и миграции объяснили, что для оказания помощи украинским семьям, бежавшим от войны и находящимся в уязвимом положении, правительство перечислит в общей сложности 52,8 миллиона евро.

Эта сумма будет использована для финансирования помощи в размере 400 евро в месяц на взрослого плюс 100 евро в месяц на несовершеннолетнего, а также расходы на управление. Денежная помощь для украинских беженцев будет предоставляться в течение 6 месяцев.

По состоянию на 15 июля более 130 тыс. граждан Украины, выехавших из-за российского вторжения, получили в Испании статус временной защиты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb