В Испании украинским беженцам будут выплачивать по €400
В Испании утвердили получение финансовой помощи украинцам, получившим временную защиту в стране и не имеющих достаточных финансовых возможностей. Выплаты составляют 400 евро на каждого взрослого и 100 евро на ребенка
Об этом пишет The Diplomat in Spain.
В заявлении Министерства интеграции, социальной защиты и миграции объяснили, что для оказания помощи украинским семьям, бежавшим от войны и находящимся в уязвимом положении, правительство перечислит в общей сложности 52,8 миллиона евро.
Эта сумма будет использована для финансирования помощи в размере 400 евро в месяц на взрослого плюс 100 евро в месяц на несовершеннолетнего, а также расходы на управление. Денежная помощь для украинских беженцев будет предоставляться в течение 6 месяцев.
- По состоянию на 15 июля более 130 тыс. граждан Украины, выехавших из-за российского вторжения, получили в Испании статус временной защиты.
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