Об этом сообщает издание Mundo.

Отмечается, что Служба безопасности авиабазы в Торрехон-де-Ардосе обнаружила подозрительный конверт. Рентгеновский анализ показал, что внутри он мог содержать определенный взрывной механизм. Об этом известили Гражданская гвардия и Национальная полиция.

Сотрудники обоих органов переехали на базу, чтобы охранять территорию. В Министерстве обороны местному изданию уже подтвердили информацию о взрывчатке, добавив, что пострадавшие или убытки в результате инцидента не были зафиксированы.

Известно, что авиабаза в Торрехон-де-Ардосе делится разведданными из Украины. В феврале Европейский Союз объявил, что мобилизует спутниковый центр в Торрехон-де-Ардос для предоставления разведывательной информации Украине в рамках военной помощи, оказываемой ЕС Киеву в условиях российской агрессии.

Кроме того, издание сообщило, что подобные пакеты с взрывными механизмами пришли главе испанского правительства Педро Санчесу и Министерству обороны. Отмечается, что Служба безопасности Испании обезвредила пакет со взрывчаткой, который отправили Санчесу еще 24 ноября. Взрывчатку отправили по обычной почте, подозрительный конверт обнаружили во время фильтрации корреспонденции главы правительства.

Вместо этого 1 декабря письмо со взрывчаткой, которое активируется, когда пользователь натягивает леску, поступило Министерству обороны Испании. Отмечается, что его отправили из самой страны.

Накануне в Испании было зафиксировано два подобных случая с отправкой взрывчатки. Выясняется, связана ли с ними посылка на авиабазе.

30 ноября сотрудник посольства Украины в Мадриде получил незначительные ранения в результате взрыва бомбы в помещении дипучреждения. Известно, что в Испании предварительно квалифицировали инцидент как террористическое преступление.

Позже пакет с, вероятно, взрывным устройством в среду получила испанская компания Instalaza, которая производит оружие для Украины. В частности, Instalaza производит противотанковые гранатометы, которые используются украинской армией в войне с Россией. В начале войны министерша обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1370 таких установок.

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