В Испании столкнулись грузовой и пассажирский поезда: один человек погиб, 85 пострадали
В результате столкновения товарного и пассажирского поездов в испанской провинции Барселона погиб один человек, еще 85 получили ранения
Об этом сообщило CNN со ссылкой на данные испанского ведомства по чрезвычайным ситуациям.
В результате столкновения товарного и пассажирского поездов на станции Сент-Бой-де-Лебрегат в испанской провинции Барселоне погиб один человек. Еще по меньшей мере 85 человек получили ранения.
Причины аварии выясняются, но известно, что авария произошла, когда товарный поезд сошел с рельсов на выезде со станции. Он вез калий. Товарняк врезался в пассажирский поезд, как раз трогавшийся со станции. Погиб машинист поезда, отмечает местная служба по чрезвычайным ситуациям.
Госпитализированы девять пострадавших.
Согласно сообщению, авария произошла около 18:00 по местному времени.
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