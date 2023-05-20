В Испании разбился истребитель F-18

Об этом сообщает El Pais.

Истребитель F-18 воздушных сил Испании, выполнявший показательные тренировки, разбился на авиабазе Сарагоса.

Отмечено, что пилоту удалось спастись - он был доставлен в больницу в Сарагосе с травмой и ранениями ног. По данным спасателей, его жизни ничего не угрожает.

Как подтвердили члены правительства, у истребителя возникла техническая проблема и он разбился после того, как пилот сумел выполнить маневр катапультирования из кабины. Инцидент произошел около 12:10 на территории авиабазы без ущерба для населения.