В Испании разбился истребитель F-18
На авиабазе Сарагоса в Испании в ходе показательного полета разбился истребитель F-18. Пилот сумел вовремя катапультироваться, спасая свою жизнь
Об этом сообщает El Pais.
Истребитель F-18 воздушных сил Испании, выполнявший показательные тренировки, разбился на авиабазе Сарагоса.
Отмечено, что пилоту удалось спастись - он был доставлен в больницу в Сарагосе с травмой и ранениями ног. По данным спасателей, его жизни ничего не угрожает.
Как подтвердили члены правительства, у истребителя возникла техническая проблема и он разбился после того, как пилот сумел выполнить маневр катапультирования из кабины. Инцидент произошел около 12:10 на территории авиабазы без ущерба для населения.
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