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В Испании пройдут обучение 225 военных из Украины, часть – на ЗРК Hawk

13 января, 2023 пятница
00:08
война с Россией

Группа военных ВСУ отправится в Испанию для обучения, включая работу с системами ПВО Hawk, которые Мадрид передаст Украине

Об этом сообщает СNN со ссылкой на заявление министерства обороны Испании.

Отмечается, что Испания примет 225 украинских военнослужащих вечером в четверг, 12 января, на базе ВВС недалеко от Мадрида, в том числе 20 человек, которые пройдут обучение по Hawk.

Большинство военнослужащих, не имеющих военного опыта, пройдут базовую подготовку. Она будет включать обучение оказанию медицинской помощи раненым в бою и процедуре противодействия самодельным взрывным устройствам.

В сообщении говорится, что это вторая группа украинских военных, прибывшая в Испанию для обучения после того, как в ноябре и декабре прошли тренировки 64 военнослужащих.

  • Напомним, Испания передала Украине первые ЗРК Hawk в начале декабря.
  • О том, что правительство Испании передаст Украине системы ПВО Hawk, ЗРК Aspide, противотанковые ракетные комплексы и пушки, сообщал 2 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
  • 16 ноября министерша обороны Маргарита Роблес заявила , что Испания планирует тренировать 2400 украинских военных в год в рамках утвержденной миссии ЕС.

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Испания
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