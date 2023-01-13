В Испании пройдут обучение 225 военных из Украины, часть – на ЗРК Hawk
Группа военных ВСУ отправится в Испанию для обучения, включая работу с системами ПВО Hawk, которые Мадрид передаст Украине
Об этом сообщает СNN со ссылкой на заявление министерства обороны Испании.
Отмечается, что Испания примет 225 украинских военнослужащих вечером в четверг, 12 января, на базе ВВС недалеко от Мадрида, в том числе 20 человек, которые пройдут обучение по Hawk.
Большинство военнослужащих, не имеющих военного опыта, пройдут базовую подготовку. Она будет включать обучение оказанию медицинской помощи раненым в бою и процедуре противодействия самодельным взрывным устройствам.
В сообщении говорится, что это вторая группа украинских военных, прибывшая в Испанию для обучения после того, как в ноябре и декабре прошли тренировки 64 военнослужащих.
- Напомним, Испания передала Украине первые ЗРК Hawk в начале декабря.
- О том, что правительство Испании передаст Украине системы ПВО Hawk, ЗРК Aspide, противотанковые ракетные комплексы и пушки, сообщал 2 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- 16 ноября министерша обороны Маргарита Роблес заявила , что Испания планирует тренировать 2400 украинских военных в год в рамках утвержденной миссии ЕС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.97
Покупка 39.97Продажа 40.66
-
EUR
Покупка 41.81Продажа 42.82
- Актуальное
- Важное