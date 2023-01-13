Об этом сообщает СNN со ссылкой на заявление министерства обороны Испании.

Отмечается, что Испания примет 225 украинских военнослужащих вечером в четверг, 12 января, на базе ВВС недалеко от Мадрида, в том числе 20 человек, которые пройдут обучение по Hawk.

Большинство военнослужащих, не имеющих военного опыта, пройдут базовую подготовку. Она будет включать обучение оказанию медицинской помощи раненым в бою и процедуре противодействия самодельным взрывным устройствам.

В сообщении говорится, что это вторая группа украинских военных, прибывшая в Испанию для обучения после того, как в ноябре и декабре прошли тренировки 64 военнослужащих.

Напомним, Испания передала Украине первые ЗРК Hawk в начале декабря.

О том, что правительство Испании передаст Украине системы ПВО Hawk, ЗРК Aspide, противотанковые ракетные комплексы и пушки, сообщал 2 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

16 ноября министерша обороны Маргарита Роблес заявила , что Испания планирует тренировать 2400 украинских военных в год в рамках утвержденной миссии ЕС.

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