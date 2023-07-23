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В Испании прошли парламентские выборы: предварительно, лидирует Консервативная партия

23 июля, 2023 воскресенье
22:57
Мир

В Испании в воскресенье 23 июля прошли парламентские выборы. По предварительным данным, консервативная партия лидирует в проведенных опросах, но для создания правительства ей необходима поддержка ультраправых сил

Об этом пишет Euronews.

По данным опроса испанского телеканала Sigma Dos RTVE, консервативная Народная партия Испании может ожидать от 145 до 150 мест в парламенте. Это даст им стать партией с наибольшим количеством голосов – 34,2% и обеспечит очень тесное абсолютное большинство вместе с ультраправой партией Vox.

На втором месте, по прогнозам опроса, будет Испанская социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса, которая сможет получить от 113 до 118 мест при поддержке 28,9% избирателей.

По данным экзит-поллов, партия Sumar ожидается занять третье место на выборах. Прогнозируется, что она получит 13,3% голосов избирателей и сможет получить от 28 до 31 места.

  • 1 июля во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о выделении Украине пакета помощи на €55 млн. Также страна передаст 4 танка Leopard и другую военную технику.
Испания
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