Об этом пишет Euronews.

По данным опроса испанского телеканала Sigma Dos RTVE, консервативная Народная партия Испании может ожидать от 145 до 150 мест в парламенте. Это даст им стать партией с наибольшим количеством голосов – 34,2% и обеспечит очень тесное абсолютное большинство вместе с ультраправой партией Vox.

На втором месте, по прогнозам опроса, будет Испанская социалистическая рабочая партия премьер-министра Педро Санчеса, которая сможет получить от 113 до 118 мест при поддержке 28,9% избирателей.

По данным экзит-поллов, партия Sumar ожидается занять третье место на выборах. Прогнозируется, что она получит 13,3% голосов избирателей и сможет получить от 28 до 31 места.