Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт В Испании президент федерации футбола объявил об отставке из-за скандала с поцелуем игрока

В Испании президент федерации футбола объявил об отставке из-за скандала с поцелуем игрока

11 сентября, 2023 понедельник
09:07
Спорт

Луис Рубиалес, который во время церемонии награждения чемпионата мира поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо, ушел в отставку

Об этом Рубиалес рассказал в интервью Пирсу Моргану, опубликовавшему его фрагмент в twitter .

Чиновник заявил, что покидает пост президента Королевской испанской футбольной федерации и должность вице-президента УЕФА.

Скандал с Рубиалесом разразился 20 августа, когда женская сборная Испании победила Англию в финале чемпионат мира. В ходе церемонии награждения президент федерации поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Рубиалес утверждал, что поцелуй произошел по взаимному согласию, однако игрок это опровергла.

После этого 81 футболистка заявила, что не будет выступать за сборную Испании, пока Рубиалес остается на своем посту. Среди них – 23 участницы чемпионата мира, вместе с Эрмосо.

После этого ФИФА отстранила Рубиалеса от должности во время дисциплинарного разбирательства. Дженнифер Эрмосо подала на чиновника заявление в прокуратуру.



 
Читайте также:
Британія солдат
9 сентября, 2023 суббота
Британского добровольца в Украине нашли мертвым в водоеме со связанными руками
Володимир Зеленський
9 сентября, 2023 суббота
Зеленский хочет открыть е-декларации чиновников быстро и сразу, - нардеп
Удар російського безпілотника по Києву
10 сентября, 2023 воскресенье
Россияне ночью запустили шахеды на Киев и Киевщину: пострадали 5 человек. Хронология событий
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.18
  • EUR
    Покупка 40.23
    Продажа 41.27
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
11 сентября
10:23
Эксклюзив
Сергей Згурец
Згурец: На юге ВСУ создают предпосылки для дальнейшего продвижения, есть положительные изменения возле Бахмута
10:08
Ночью силы ПВО уничтожили 13 вражеских беспилотников
10:04
Инфографика
Курс валют на 11 сентября: какова актуальная цена евро и доллара в банках
10:02
OPINION
Украина — это, прежде всего, нация вопреки
09:56
Обновлено
Кривой Рог
Россияне нанесли массированный удар по Кривому Рогу: пускали "шахеды" и ракеты
09:44
Армия РФ атаковала Днепропетровщину ракетами и дронами: есть разрушения
09:40
Украина завоевала 6 медалей в первый день Игр Нескорнеых-2023
09:34
Невролог объяснил, почему утром опасно откладывать сигнал будильника
09:29
Британская разведка объяснила, как мобилизация влияет на ІТ-отрасль в России
09:09
Анналена Бербок
Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
09:09
Обновлено
ВСУ освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки, - Минобороны
09:01
КНДР поставляет оружие России для затягивания боев в Украину, но это не изменит ход войны, - Bloomberg
08:52
Эксклюзив
Власти Умани назвали количество хасидов, уже прибывших в город
08:24
"Для танго нужны двое": Блинкен рассказал, возможны ли переговоры Зеленского и Путина
08:09
Обновлено
Украинские защитники за сутки уничтожили 580 окупантов, 6 танков и 28 артсистем, - Генштаб
08:00
Эксклюзив
В Силах обороны объяснили, почему враг постоянно наносит удары по острову Змеиный
08:00
OPINION
Как работает магия "Международных спонсоров войны"?
07:49
Сборная Германии по футболу погнала тренера после позорного поражения от Японии
07:37
В ISW подтвердили продвижение ВСУ по двум направлениям
07:35
Байден заверил, что участники саммита G20 пришли к согласию по миру в Украине.
06:56
Россияне отказываются эвакуировать с поля боя собственных раненых и убитых солдат - ISW
06:53
Германия впервые в истории выиграла ЧМ по баскетболу, США остались без медалей
06:31
Джокович победил россиянина в финале US Open
05:58
Суровикин получил новое назначение после отставки с должности командующего воздушно-космическими силами РФ, - ISW
05:25
Евро-2024: Польша проиграла Албании, результаты других матчей 10 сентября
00:52
Украина разработала механизм возвращения украинских детей, - Лубинец
00:27
Если ВСУ толкнут россиян с юга, они убегут, - Зеленский
00:01
Армия РФ 24 раза обстреляла приграничье Сумщины: повреждена башня мобильной связи
2023, воскресенье
10 сентября
23:29
В Украине создали новый ударный FPV-дрон
22:56
Пытки украинцев являются частью государственной политики РФ, - ООН
22:21
Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на востоке и юге Украины
22:06
Обновлено
В Донецкой области россияне обстреляли авто с волонтерами: погибли граждане Испании и Канады
21:40
Польских пограничников забросали камнями 7 неизвестных в белорусской форме
21:25
Российскую тяжелоатлетку Каширину лишили золотых медалей и запретили участвовать в соревнованиях на 8 лет из-за допинга
21:23
Украина и Швеция планируют совместно изготовить тысячу БМП CV-90 для украинских военных
20:54
Нетаньяху просит хасидов в этом году не посещать Умань
20:50
Умеров хочет ввести должность военного омбудсмена: что известно и какие есть вопросы
20:46
Орбан собирается заменить российское топливо для АЭС французским, - СМИ
20:41
Олег Сенцов получил вторую контузию
20:32
Эксклюзив
Армения
Нет на самом деле армяно-азейбарджанской войны, а есть российская война, - глава Европейской партии Армении Хзмалян
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV