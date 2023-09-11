В Испании президент федерации футбола объявил об отставке из-за скандала с поцелуем игрока

Об этом Рубиалес рассказал в интервью Пирсу Моргану, опубликовавшему его фрагмент в twitter .

Чиновник заявил, что покидает пост президента Королевской испанской футбольной федерации и должность вице-президента УЕФА.

Скандал с Рубиалесом разразился 20 августа, когда женская сборная Испании победила Англию в финале чемпионат мира. В ходе церемонии награждения президент федерации поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Рубиалес утверждал, что поцелуй произошел по взаимному согласию, однако игрок это опровергла.

После этого 81 футболистка заявила, что не будет выступать за сборную Испании, пока Рубиалес остается на своем посту. Среди них – 23 участницы чемпионата мира, вместе с Эрмосо.

После этого ФИФА отстранила Рубиалеса от должности во время дисциплинарного разбирательства. Дженнифер Эрмосо подала на чиновника заявление в прокуратуру.