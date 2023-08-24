В Испании правоохранители ЕС изъяли 700 килограммов кокаина
Представители Европола вместе с правоохранительными органами Хорватии, Италии, Испании и Сербии изъяли 700 килограммов кокаина и арестовали нескольких подозреваемых в причастности к Балканскому картелю.
Об этом сообщает Balkan Insight.
"Испания изъяла 700 килограммов южноамериканского кокаина, который перевозили на Канарские острова, арестованы три человека, в том числе хорват и серб, подозреваемые в координации преступления", - сообщили в Европоле.
Преступная организация занималась контрабандой крупных партий кокаина из Южной Америки в ЕС через Канарские острова.
"Расследование выявило значительную угрозу: рост способности преступных организаций тесно сотрудничать и направлять своих членов в разные места на более долгое время, чтобы обеспечить масштабную торговлю наркотиками", – говорится в заявлении Европола.
Как отмечают правоохранители, именно международное сотрудничество правоохранительных органов ЕС "имело решающее значение" для задержания подозреваемых и прекращения их деятельности.
Расследование, начатое в марте 2022 года, было сосредоточено на судне под польским флагом с временной базой на Канарских островах, которое подозревалось в использовании для перевозки кокаина. С этого времени правоохранительные органы следили за деятельностью экипажа судна.
По данным Европола, третьего задержанного гражданина Италии подозревают в связях с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета", а задержанный гражданин Хорватии связан с так называемым Балканским картелем.
В июле испанские власти обнаружили судно во время его необычного путешествия в изолированную точку в Атлантическом океане. Корабль вышел из этого места 2 августа, а через три дня испанские власти провели рейд и нашли на нем 700 килограммов кокаина.
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