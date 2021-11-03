В Испании посоветовали Цыганкову бежать из "Динамо"
Испанский комментатор Хулио Мальдонадо заявил, что Виктору Цыганкову пора покинуть киевское "Динамо"
Об этом Мальдонадо заявил в интервью каналу SportArena в YouTube.
По словам Мальдонадо, "Барселона" действительно несколько лет назад интересовалась Цыганковым, а украинскому вингеру уже пора себя попробовать в клубе самого высокого уровня.
"Цыганковым интересовалась "Барселона", это правда. Они думали о том, чтобы купить его. Это игрок очень высокого уровня. Думаю, ему пора уходить из "Динамо", и попробовать себя в топ-чемпионате, в команде уровня той же "Барселоны" – сказал Мальдонадо.
Виктор Цыганков 2 ноября сыграл против "Барселоны" в матче Лиги чемпионов, в котором киевляне уступили 0:1.
Всего в нынешнем сезоне 23-летний Цыганков провел за киевлян 18 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативных передачи.
- Напомним, 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило "Барселоне".
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