В Испании посоветовали Цыганкову бежать из "Динамо"

Об этом Мальдонадо заявил в интервью каналу SportArena в YouTube.

По словам Мальдонадо, "Барселона" действительно несколько лет назад интересовалась Цыганковым, а украинскому вингеру уже пора себя попробовать в клубе самого высокого уровня.

"Цыганковым интересовалась "Барселона", это правда. Они думали о том, чтобы купить его. Это игрок очень высокого уровня. Думаю, ему пора уходить из "Динамо", и попробовать себя в топ-чемпионате, в команде уровня той же "Барселоны" – сказал Мальдонадо.

Виктор Цыганков 2 ноября сыграл против "Барселоны" в матче Лиги чемпионов, в котором киевляне уступили 0:1.

Всего в нынешнем сезоне 23-летний Цыганков провел за киевлян 18 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативных передачи.

Напомним, 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило "Барселоне".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил , что киевляне в домашней игре с "Барселоной" заслуживали минимум ничью.

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан заявил, что, несмотря на три подряд поражения в Лиге чемпионов, киевляне сохраняют шансы на продолжение борьбы в еврокубках

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