В Испании подтвердили, что первые 6 танков Leopard прибудут в Украину до конца апреля
Министр обороны Испании Маргарита Роблес пообещала, что первые шесть обещанных танков Leopard прибудут в Украину до конца апреля. Их отправят по морю
Об этом она сказала на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, передает El Pais .
По словам министра, кроме танков, Украине также предоставят 20 бронетранспортеров.
"Есть еще четыре танка Leopard, которые уже находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно быстрее", - сказала Роблес.
Также она отметила, что Испания продолжит тренировать украинских военных.
"Украина защищает не только свой суверенитет и территориальную целостность, но и наши ценности, ценности сообщества, верящего в мир и демократию. Поэтому наша поддержка вместе с нашими партнерами и союзниками является тотальной и абсолютной для Украины, и будет такой, сколько потребуется" , – подчеркнула Роблес.
- Ранее в Испании уже говорили, что отправят Украине танки во второй половине апреля.
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