Об этом она сказала на встрече с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, передает El Pais .

По словам министра, кроме танков, Украине также предоставят 20 бронетранспортеров.

"Есть еще четыре танка Leopard, которые уже находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно быстрее", - сказала Роблес.

Также она отметила, что Испания продолжит тренировать украинских военных.

"Украина защищает не только свой суверенитет и территориальную целостность, но и наши ценности, ценности сообщества, верящего в мир и демократию. Поэтому наша поддержка вместе с нашими партнерами и союзниками является тотальной и абсолютной для Украины, и будет такой, сколько потребуется" , – подчеркнула Роблес.