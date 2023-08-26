В Испании обнаружили рекордную партию кокаина, весом 9,5 тонн
Испанская полиция у порта "Альхесирас" изъяла рекордную партию кокаина - 9,5 тонны наркотика обнаружили в транспортном контейнере из Эквадора среди коробок с бананами
Об этом сообщает Reuters.
В полиции заявили, что это самая большая партия кокаина, которую находили в одном контейнере.
"Эта операция стала беспрецедентным ударом по одной из важнейших в мире преступных организаций, занимающихся распространением кокаина", - добавили милиционеры.
Коробки были отмечены более чем 30 логотипами разных европейских преступных группировок, которые должны были получить кокаин.
Преступная организация в Эквадоре имела широкую сеть для доставки наркотиков в Испанию, главным образом в порты "Альхесирас" и "Виго" через международную компанию по торговле бананами в Мачале. Компания могла перевозить до 40 контейнеров в месяц.
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