В Испании обнаружили рекордную партию кокаина, весом 9,5 тонн

Об этом сообщает Reuters.

В полиции заявили, что это самая большая партия кокаина, которую находили в одном контейнере.

"Эта операция стала беспрецедентным ударом по одной из важнейших в мире преступных организаций, занимающихся распространением кокаина", - добавили милиционеры.

Коробки были отмечены более чем 30 логотипами разных европейских преступных группировок, которые должны были получить кокаин.

Преступная организация в Эквадоре имела широкую сеть для доставки наркотиков в Испанию, главным образом в порты "Альхесирас" и "Виго" через международную компанию по торговле бананами в Мачале. Компания могла перевозить до 40 контейнеров в месяц.