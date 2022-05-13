В Испании обнаружили недвижимость и компании 15 находящихся под санкциями российских олигархов

Об этом сообщает Reuters.

Глава отдела по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариусов Мариано Гарсия Фресно сообщил, что была зафиксирована большая активность российских олигархов после вторжения РФ в Украину 24 февраля, поскольку они пытались передать свои доли в некоторых компаниях родственникам или партнерам.

"Мы нашли около 15 человек из этого (санкционного, - ред.) списка и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей. Они уже начали передавать эти пакеты акций, особенно в испанских компаниях, или пакеты или акции иностранных компаний ", – сказал Фресно.

Отмечается, что компании, связанные с российскими олигархами, владеют примерно 35 объектами недвижимости в Испании, в том числе несколькими домами, яхтами, а также банковскими счетами и частными в компаниях, работающих в Испании и других странах Европы.

Полученная информация передана подразделению финансовой разведки и Министерству финансов Испании.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb