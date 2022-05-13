В Испании обнаружили недвижимость и компании 15 находящихся под санкциями российских олигархов
Власти Испании нашли активы, дома, компании и яхту, принадлежащие 15 российским олигархам, находящихся в списке санкций ЕС
Об этом сообщает Reuters.
Глава отдела по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариусов Мариано Гарсия Фресно сообщил, что была зафиксирована большая активность российских олигархов после вторжения РФ в Украину 24 февраля, поскольку они пытались передать свои доли в некоторых компаниях родственникам или партнерам.
"Мы нашли около 15 человек из этого (санкционного, - ред.) списка и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей. Они уже начали передавать эти пакеты акций, особенно в испанских компаниях, или пакеты или акции иностранных компаний ", – сказал Фресно.
Отмечается, что компании, связанные с российскими олигархами, владеют примерно 35 объектами недвижимости в Испании, в том числе несколькими домами, яхтами, а также банковскими счетами и частными в компаниях, работающих в Испании и других странах Европы.
Полученная информация передана подразделению финансовой разведки и Министерству финансов Испании.
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