В Испании назвали клубы, желающие подписать украинского вратаря "Реала" Лунина

Об этом сообщает Marca.



По информации источника, кроме французского "Лилля", за украинским голкипером следят испанские "Гранада", которая борется за выживание, и "Эспаньол", который идет недалеко от еврокубковой зоны.



Эти клубы поборют за Лунина в зимнее трансферное окно. Скорее всего, если украинец и покинет "Реал", то разве что уйдет в аренду.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".