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В Испании назвали клубы, желающие подписать украинского вратаря "Реала" Лунина

16 ноября, 2021 вторник
20:18
Спорт Андрей Лунин

Вратарь "Реала" Андрей Лунин заинтересовал два клуба высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, кроме французского "Лилля", за украинским голкипером следят испанские "Гранада", которая борется за выживание, и "Эспаньол", который идет недалеко от еврокубковой зоны.

Эти клубы поборют за Лунина в зимнее трансферное окно. Скорее всего, если украинец и покинет "Реал", то разве что уйдет в аренду.

22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".

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чемпионат Испании
Андрей Лунин
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