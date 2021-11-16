В Испании назвали клубы, желающие подписать украинского вратаря "Реала" Лунина
Вратарь "Реала" Андрей Лунин заинтересовал два клуба высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу
Об этом сообщает Marca.
По информации источника, кроме французского "Лилля", за украинским голкипером следят испанские "Гранада", которая борется за выживание, и "Эспаньол", который идет недалеко от еврокубковой зоны.
Эти клубы поборют за Лунина в зимнее трансферное окно. Скорее всего, если украинец и покинет "Реал", то разве что уйдет в аренду.
22-летний Андрей Лунин перешел в "Реал" в 2018 году из "Зари", но с тех пор сыграл за команду всего 1 матч. Украинец выступал в аренде в испанских "Леганесе", "Вальядолиде" и "Овьедо".
- Напомним, 19 октября главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что Андрей Лунин останется в мадридском клубе.
- 4 ноября президент "Реала" Флорентино Перес сказал, что украинского вратаря ждет большое будущее.
- 15 ноября сообщалось, что французский "Лилль" ведет переговоры с мадридским "Реалом" по трансферу Андрея Лунина.
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