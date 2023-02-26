В Испании начали ремонт танков Leopard и формирование их экипажей для Украины

Об этом заявила глава минобороны Испании Маргарита Роблес в интервью La Vanguardia .

Она отметила, что в настоящее время ремонтируется Leopard серии 2А4. Они хранились в Сарагосе в "плачевных условиях".

"В скором времени капитальный ремонт будет завершен. Это позволит включить их в состав батальона вместе с танками, подаренными другими странами", - подчеркнула Роблес.

Она добавила, что уже началась подготовка экипажей танков.

"В то же время мы уже приступили к подготовке экипажей этих Leopard и команд, которые будут заниматься их обслуживанием", - сказала министерка обороны Испании.