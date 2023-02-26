В Испании начали ремонт танков Leopard и формирование их экипажей для Украины
Испания приступила к ремонту танков Leopard, которые вскоре передадут Украине, и уже формирует их экипажи
Об этом заявила глава минобороны Испании Маргарита Роблес в интервью La Vanguardia .
Она отметила, что в настоящее время ремонтируется Leopard серии 2А4. Они хранились в Сарагосе в "плачевных условиях".
"В скором времени капитальный ремонт будет завершен. Это позволит включить их в состав батальона вместе с танками, подаренными другими странами", - подчеркнула Роблес.
Она добавила, что уже началась подготовка экипажей танков.
"В то же время мы уже приступили к подготовке экипажей этих Leopard и команд, которые будут заниматься их обслуживанием", - сказала министерка обороны Испании.
- 24 февраля премьер-министр Испании Педро Санчес заявил , что запрос Владимира Зеленского на истребители НАТО вполне легитимен, поэтому испанские чиновники рассмотрят его.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.25
Покупка 39.25Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.09Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное