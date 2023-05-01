В Испании на конец апреля отметили температурный рекорд: в некоторых регионах воздух уже прогрелся до 38,8 ℃
Экстремальная жара в апреле 2023 года затронула не только Испанию, но и соседние Марокко, Алжир и Португалию
Государственное метеорологическое агентство Испании сообщило об историческом температурном рекорде для второго месяца весны. На юге страны в городе Кордова региона Андалусия воздух прогрелся до 38,8 градусов Цельсия. Аномальная жара установилась и в других областях Испании, на 7–11 градусов Цельсия выше климатической нормы. В Каталонии из-за жары и засухи перекрыли ирригационный канал, от которого зависит орошение 50–70 тысяч гектаров сельхозземель.
В Мадриде, где температура приблизилась к 38 ℃, были закрыты школы. Власти Мадрида сосредоточили свое внимание на помощи в преодолении жары медицинским учреждениям и школам: чиновники прежде всего следят за тем, чтобы там качественно и бесперебойно работали системы кондиционирования. Всех мадридцев мэрия просит пить много воды и помогать уязвимым категориям населения, прежде всего пожилым людям и детям.
Дети в струях на пляже Мадрид-Рио, 28 апреля 2023 г. в Мадриде, Испания. Фото: Getty Images
Экстремальная жара в апреле 2023 года затронула не только Испанию, но и соседние Марокко, Алжир и Португалию.
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