В Испании - лесные пожары: эвакуированы более 400 человек
В испанской провинции Малага эвакуировали более 400 человек из-за лесного пожара
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на El Pais.
Пламя вспыхнуло в горной местности неподалеку муниципалитета Хубрике.Було решено эвакуировать более 400 человек.
Также вблизи пожара перекрывают дороги,
Всего с пламенем борются около 200 пожарных и 29 воздушных судов, среди которых 7 вертолетов и два самолета с водой.
Отмечается, что сильный ветер и удаленная местность препятствуют спасателям взять пожар под контроль.
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