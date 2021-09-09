В Испании - лесные пожары: эвакуированы более 400 человек

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на El Pais.

Пламя вспыхнуло в горной местности неподалеку муниципалитета Хубрике.Було решено эвакуировать более 400 человек.

Также вблизи пожара перекрывают дороги,

Всего с пламенем борются около 200 пожарных и 29 воздушных судов, среди которых 7 вертолетов и два самолета с водой.

Отмечается, что сильный ветер и удаленная местность препятствуют спасателям взять пожар под контроль.

