В Испании изъяли украденное "скифское золото" на 60 млн евро

Об этом сообщает BBC.Украина.

Совместно с СБУ полиция Испании арестовала пятерых участников незаконной схемы, из которых трое граждан Испании и двое украинцев. Правоохранители ликвидировали преступную сеть для вывоза культурных ценностей из Украины.

По данным полиции, в 2016 году из Украины для перепродажи в Мадриде вывезли 11 старинных золотых вещей: браслеты, бусы и серьги VIII-IV веков до нашей эры, к которым были подделаны документы о принадлежности Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Когда агенты спецслужб Испании узнали о продаже жителем Мадрида серии золотых украшений, имеющих большую историческую и экономическую ценность в Украине, они начали расследование, в котором сотрудничали офис атташе по внутренним делам Болгарии, Украины, Албании, Северной Македонии и Кипра, а также отдел международного сотрудничества

В подтверждение украинского происхождения украшений службы приложили к ним документы на украинском, английском и испанском языках, которые подтверждали их принадлежность Украинской Православной Церкви. Они также установили, что участники схемы позволили распоряжаться украшениями православному священнику, живущему в Мадриде.

Украинские археологи сообщают, что на оккупированных Россией украинских территориях скифское золото было похищено после начала полномасштабного вторжения РФ, а ущерб от хищения Россией исторического и художественного наследия Украины оценивается в сотни миллионов евро.