В Испании изъяли украденное "скифское золото" на 60 млн евро
Полиция Испании конфисковала старинные скифские украшения стоимостью 60 млн евро, которые были незаконно вывезены из Украины для продажи
Об этом сообщает BBC.Украина.
Совместно с СБУ полиция Испании арестовала пятерых участников незаконной схемы, из которых трое граждан Испании и двое украинцев. Правоохранители ликвидировали преступную сеть для вывоза культурных ценностей из Украины.
По данным полиции, в 2016 году из Украины для перепродажи в Мадриде вывезли 11 старинных золотых вещей: браслеты, бусы и серьги VIII-IV веков до нашей эры, к которым были подделаны документы о принадлежности Украинской православной церкви (Московского патриархата).
Когда агенты спецслужб Испании узнали о продаже жителем Мадрида серии золотых украшений, имеющих большую историческую и экономическую ценность в Украине, они начали расследование, в котором сотрудничали офис атташе по внутренним делам Болгарии, Украины, Албании, Северной Македонии и Кипра, а также отдел международного сотрудничества
В подтверждение украинского происхождения украшений службы приложили к ним документы на украинском, английском и испанском языках, которые подтверждали их принадлежность Украинской Православной Церкви. Они также установили, что участники схемы позволили распоряжаться украшениями православному священнику, живущему в Мадриде.
Украинские археологи сообщают, что на оккупированных Россией украинских территориях скифское золото было похищено после начала полномасштабного вторжения РФ, а ущерб от хищения Россией исторического и художественного наследия Украины оценивается в сотни миллионов евро.
- В пятницу, 20 октября, в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" распаковали 14 культурных ценностей, похищенных Россией с временно оккупированных территорий Украины.
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