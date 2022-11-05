В Испании изъяли крупнейшую в мире партию марихуаны стоимостью 64 млн евро
Испанская полиция изъяла 32 тонны расфасованной марихуаны уличной стоимостью не менее 64 миллионов евро, что является наибольшим количеством, когда-либо найденным в Испании или на международном уровне
Об этом сообщило издание Reuters.
Известно, что полиция провела ряд рейдов на фермах и производственных предприятиях по всей Испании в рамках операции под названием "Сады", в ходе которой были арестованы девять мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 59 лет.
"Гражданская гвардия изъяла самый большой тайник расфасованной марихуаны, найденный до сих пор", - говорится в заявлении Гражданской гвардии Испании.
"Это было эквивалентно примерно 1,1 миллионам растений", – добавили правоохранители.
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Кроме того, полиция заявила, что банда сушила растения марихуаны, упаковывала их и отправляла в разные части Испании, Швейцарии, Нидерландов, Германии и Бельгии.
Сообщается, что члены банды были задержаны в Толедо, Сьюдад-Реале, Валенсии и Астурии в прошлом месяце, но детали операции были обнародованы только в субботу, 5 ноября.
- 1 ноября в Ивано-Франковске задержан 42-летний местный наркодилер, который за сбыт марихуаны может сесть на 10 лет.
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