В Испании издали школьный учебник с "русским" Крымом, Украина требует изъять тираж
В Испании в учебнике издательства Edelvives "Социальные науки" для 6-го класса средней школы Крым был обозначен как территория РФ
Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Испании.
Сведения в испанском учебнике украинское дипведомство назвало "грубой ошибкой", а посол Украины обратился к министру образования Испании по поводу изъятия тиража.
"Посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства Edelvives относительно принадлежности Крымского полуострова РФ. Был поднят вопрос об отзыве этого учебника из учебных заведений Испании, а также высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения этим министерством таких учебников для учебных заведений Испании", - сообщило посольство Украины.
Диппредставительство также обратилось к украинцам с призывами не только сообщать о подобных фактах в соцсетях, но и писать официальные обращения к ответственным лицам.
"Обращаемся к нашим соотечественникам не ограничиваться публикациями в социальных сетях, охватывающих только украинский сегмент, относительно выявленных фактов дезинформации. Коллективные обращения к издательствам, типа Edelvives и государственных учреждений делают свое дело", - добавили в посольстве Украины.
- Напомним, 19 ноября президент Болгарии Румен Радев во время предвыборных дебатов назвал Крым "российским" , а санкции против России – "неэффективными".
- 20 ноября Румен Радев назвал оккупацию Крыма нарушением международного права, но добавил, что сейчас полуостров "принадлежит России".
- Позже прессслужба Радева объяснила его заявление о Крыме, заявив, что полуостров "принадлежит Украине, но контролируется Россией".
- Посольство США в Софии выразило обеспокоенность словами президента Болгарии Румена Радева о "российском" Крыме.
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