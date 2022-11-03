Об этом сообщает The Washington Post.

Профсоюзы хотят, чтобы правительство Испании и бизнес-лидеры согласились повысить минимальную зарплату выше нынешних 1000 евро в месяц из-за безумной инфляции, которая только недавно начала замедляться.

Инфляция в Испании этим летом достигла пика в 10,8% в июле и замедлилась до 7,3% в октябре. Как и в других странах, в Испании цены выросли из-за повышения стоимости топлива, обострившего вторжение России в Украину. По выводам Caritas, у трех из 10 испанских семей нет финансовых ресурсов для поддержки "достойных условий жизни".

Как отмечают местные издания, в этих протестах приняли участие более 50 тысяч человек

В ответ на требования протестующих президент испанской ассоциации собственников бизнеса CEOE Антонио Гараменди отметил, что повышение зарплат возможно, однако в том случае, если оно не будет индексироваться непосредственно по инфляции.

Международное энергетическое агентство предупреждает Европу о возможном дефиците газа в 2023 году.

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