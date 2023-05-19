В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали 600 человек

Об этом сообщает Reuters.

Жителей сел Кадальсо, Дескаргамария и Робледильо-де-Гата перевезли в спортивный центр в соседнем городе Моралеха или в дома друзей и родственников. Три дороги в этом районе перекрыты.

"Очень сильные порывы ветра затрудняют тушение пожара", - сказал командир военного подразделения по чрезвычайным ситуациям Дэвид Барона.

По данным чиновников, с огнем борются до 260 пожарных и 165 солдат. Чиновники считают, что пожар вызван поджогом.

Необычно сухая зима в некоторых частях Южной Европы после трех лет осадков ниже среднего уровня в Испании, повысила риск лесных пожаров. По данным государственного метеорологического агентства AEMET, с октября 2022 года количество осадков было на 28% ниже среднего показателя за этот период.

По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, в прошлом году 493 пожара уничтожили рекордные 307 тысяч гектаров в Испании.