В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали 600 человек
Спасатели эвакуировали около 600 жителей сел на западе Испании - лесной пожар, предположительно, вызванный поджогом, опустошил до 8000 гектаров вблизи границы с Португалией
Об этом сообщает Reuters.
Жителей сел Кадальсо, Дескаргамария и Робледильо-де-Гата перевезли в спортивный центр в соседнем городе Моралеха или в дома друзей и родственников. Три дороги в этом районе перекрыты.
"Очень сильные порывы ветра затрудняют тушение пожара", - сказал командир военного подразделения по чрезвычайным ситуациям Дэвид Барона.
По данным чиновников, с огнем борются до 260 пожарных и 165 солдат. Чиновники считают, что пожар вызван поджогом.
Необычно сухая зима в некоторых частях Южной Европы после трех лет осадков ниже среднего уровня в Испании, повысила риск лесных пожаров. По данным государственного метеорологического агентства AEMET, с октября 2022 года количество осадков было на 28% ниже среднего показателя за этот период.
По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, в прошлом году 493 пожара уничтожили рекордные 307 тысяч гектаров в Испании.
- В ночь на вторник, 16 мая, в новозеландском городе Веллингтон произошел пожар в хостеле, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек.
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