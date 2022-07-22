В Испании и Португалии в результате аномальной жары погибли 1700 человек
В результате аномально высокой температуры воздуха, накрывшей Европу в последние дни, погибли уже более 1 700 человек в Испании и Португалии
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на заявление регионального директора ВОЗ в Европе Ганса Клюге.
"За последние десятилетия сотни тысяч людей погибли в результате аномальной жары, сопровождавшейся масштабными лесными пожарами. В этом году мы уже стали свидетелями более 1 700 смертей во время нынешней жары только в Испании и Португалии", – говорится в заявлении.
Среди других последствий жары в Европе представитель ВОЗ упомянул лесные пожары, которые охватывают Северную Европу и уничтожили уже более 40 домов в Лондоне. Кроме того, высокая температура оказывает вредное влияние на общее самочувствие людей с хроническими болезнями.
"События этой недели снова указывают на отчаянную необходимость общеевропейских действий для эффективной борьбы с изменением климата – всеобъемлющим кризисом нашего времени, который угрожает как здоровью людей, так и самому существованию человечества", – отметил Клюге.
Директор ВОЗ призвал правительства стран мира "продемонстрировать политическую волю и подлинное лидерство в выполнении глобального Парижского соглашения по изменению климата".
- Огромная жара, охватившая Европу, неуклонно движется к востоку. Италия, Польша и Словения объявили самый высокий уровень предупреждения о жаре, по всему континенту горят лесополосы.
- В Португалии по состоянию на 10 июля из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, травмировались 29 человек
- А в Великобритании 15 июля объявили чрезвычайную ситуацию после красного предупреждения об аномальной жаре.
- Во Франции и Испании бушуют лесные пожары, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома и спасаться
- 18 июля британский аэропорт останавливал работу из-за поврежденной аномальной жарой взлетной полосы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.48
Покупка 37.48Продажа 38.65
-
EUR
Покупка 37.87Продажа 39.13
- Актуальное
- Важное