В Испании и Португалии в результате аномальной жары погибли 1700 человек

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на заявление регионального директора ВОЗ в Европе Ганса Клюге.

"За последние десятилетия сотни тысяч людей погибли в результате аномальной жары, сопровождавшейся масштабными лесными пожарами. В этом году мы уже стали свидетелями более 1 700 смертей во время нынешней жары только в Испании и Португалии", – говорится в заявлении.

Среди других последствий жары в Европе представитель ВОЗ упомянул лесные пожары, которые охватывают Северную Европу и уничтожили уже более 40 домов в Лондоне. Кроме того, высокая температура оказывает вредное влияние на общее самочувствие людей с хроническими болезнями.

"События этой недели снова указывают на отчаянную необходимость общеевропейских действий для эффективной борьбы с изменением климата – всеобъемлющим кризисом нашего времени, который угрожает как здоровью людей, так и самому существованию человечества", – отметил Клюге.

Директор ВОЗ призвал правительства стран мира "продемонстрировать политическую волю и подлинное лидерство в выполнении глобального Парижского соглашения по изменению климата".

Огромная жара, охватившая Европу, неуклонно движется к востоку. Италия, Польша и Словения объявили самый высокий уровень предупреждения о жаре, по всему континенту горят лесополосы.

В Португалии по состоянию на 10 июля из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, травмировались 29 человек

А в Великобритании 15 июля объявили чрезвычайную ситуацию после красного предупреждения об аномальной жаре.

Во Франции и Испании бушуют лесные пожары, тысячи людей вынуждены покинуть свои дома и спасаться

18 июля британский аэропорт останавливал работу из-за поврежденной аномальной жарой взлетной полосы.