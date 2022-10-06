В Испании энергией от торможения поездов метро будут заряжаться электромобили
В Барселоне городские власти запустили проект Metrolinera, в рамках которого энергией от метрополитена будут питать зарядную станцию для электрокаров
Об этом сообщает АвтоDream.
Городские власти Барселоны запускают пилотный проект Metrolinera, в рамках которого для зарядки электротранспорта будет использоваться энергия рекуперации торможения поездов метро.
Для ее аккумуляции у входа на станцию метро Ciutadella-Villa Olimpica установили девять модульных шкафов, работающих как пункты зарядки аккумуляторов.
В городской власти убеждены, что энергии, производимой системой метрополитена, достаточно для обеспечения работы электротранспорта, которым каждый день пользуется все больше людей.
До 24 октября, во время работы системы в тестовом режиме, барселонцы смогут заряжать батареи своих электромобилей с 50-процентной скидкой. Для студентов университета Pompeu Fabra, здание которого расположено рядом со станцией Ciutadella – Vila Olimpica, услуга бесплатная. В дальнейшем все желающие смогут оформить подписку по полной стоимости.
Проект Metrolinera – результат челленджа "Станция будущего", запущенного метрополитеном Барселоны среди своих сотрудников. Группы работников должны были предложить решения по улучшению пользовательского опыта для тысяч пассажиров метрополитена в области связи, комфорта, досуга и взаимодействия на станциях метро.
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