В Испании достроили самый высокий жилищный небоскреб в ЕС

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian .



Его строили 17 лет. Сооружение (187 метров) является самым высоким жилым домом в странах ЕС.



Его башни-близнецы имеют самый быстрый подъемник в Испании, который поднимается со скоростью 4,2 м/с и может достичь последнего этажа за 52 секунды.

Небоскреб имеет 47 этажей, две башни связаны сверху ромбовидной конструкцией, в которой цена пентхауса составляет около 2 млн евро. На другом этаже здания цены начинаются от 257 тыс.