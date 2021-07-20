В Испании достроили самый высокий жилищный небоскреб в ЕС
В испанском городе Бенидорме завершили строительство небоскреба Intempo, который считается самым высоким жилищным зданием в Евросоюзе
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian .
Его строили 17 лет. Сооружение (187 метров) является самым высоким жилым домом в странах ЕС.
Его башни-близнецы имеют самый быстрый подъемник в Испании, который поднимается со скоростью 4,2 м/с и может достичь последнего этажа за 52 секунды.
Небоскреб имеет 47 этажей, две башни связаны сверху ромбовидной конструкцией, в которой цена пентхауса составляет около 2 млн евро. На другом этаже здания цены начинаются от 257 тыс.
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