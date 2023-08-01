Об этом сообщает El Mundo.

По данным испанской полиции, 54-летний задержанный по прозвищу Саид по происхождению марокканец. Картель пытался создать базу в Испании и распространить поставки на всю Европу.

Также отмечается, что во время операции правоохранители изъяли 400 килограммов кокаина, 220 тысяч евро наличными, два автомобиля, десять телефонов и документацию.

Операция проводилась в сотрудничестве с американской Службой расследований по вопросам внутренней безопасности и Национальной полицией Колумбии.

Это вторая операция полиции Испании против наркокартеля Los Zetas – в марте 2016 года в Мадриде арестовали Хуана Мануэля Муньоса Луевано (Моно Муньос), которого считают главарем картеля в Европе.