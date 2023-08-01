В Испании арестован один из лидеров мексиканского наркокартеля Los Zetas
В Испании арестовали главаря европейского ответвления мексиканского наркокартеля Los Zetas по кличке Саид
Об этом сообщает El Mundo.
По данным испанской полиции, 54-летний задержанный по прозвищу Саид по происхождению марокканец. Картель пытался создать базу в Испании и распространить поставки на всю Европу.
Также отмечается, что во время операции правоохранители изъяли 400 килограммов кокаина, 220 тысяч евро наличными, два автомобиля, десять телефонов и документацию.
Операция проводилась в сотрудничестве с американской Службой расследований по вопросам внутренней безопасности и Национальной полицией Колумбии.
Это вторая операция полиции Испании против наркокартеля Los Zetas – в марте 2016 года в Мадриде арестовали Хуана Мануэля Муньоса Луевано (Моно Муньос), которого считают главарем картеля в Европе.
- 22 июля сообщалось, что итальянские стражи порядка изъяли рекордную партию кокаина весом 5,3 тонны у южного побережья Сицилии, ее стоимость – 850 млн евро.
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