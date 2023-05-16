Об этом пишет Euroactiv .

Так, CERT-IS, исландская команда по кибербезопасности, сообщила о чрезвычайно высоком количестве компьютерных атак, направленных на исландские компании и учреждения накануне саммита Совета Европы, который состоится в Рейкьявике во вторник и среду.

Речь идет о DDos-атаках.

"Целью этих атак является не обязательно кража данных или уничтожение системы, а скорее оказание огромного давления на системы, чтобы вызвать временный сбой", – заявил директор CERT-IS Гудмундур Арнар Сигмундссон.

Он предположил, что эти атаки предположительно осуществляются группами, которые симпатизируют России. Главная их цель – сеять хаос.

"Это типичная картина, которая наблюдается во время подобных международных встреч. Перед мероприятием предпринимаются попытки сломать системы, а после начала встреч давление усиливается", – пояснил директор CERT-IS.

Он отметил, что причин для беспокойства нет.