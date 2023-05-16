В Исландии заявили о массированных хакерских атаках накануне саммита Совета Европы
Перед саммитом Совета Европы, который должен начаться 16 мая, были отмечены попытки кибератак на инфраструктуру Исландии. Но они не имели серьезных последствий
Об этом пишет Euroactiv .
Так, CERT-IS, исландская команда по кибербезопасности, сообщила о чрезвычайно высоком количестве компьютерных атак, направленных на исландские компании и учреждения накануне саммита Совета Европы, который состоится в Рейкьявике во вторник и среду.
Речь идет о DDos-атаках.
"Целью этих атак является не обязательно кража данных или уничтожение системы, а скорее оказание огромного давления на системы, чтобы вызвать временный сбой", – заявил директор CERT-IS Гудмундур Арнар Сигмундссон.
Он предположил, что эти атаки предположительно осуществляются группами, которые симпатизируют России. Главная их цель – сеять хаос.
"Это типичная картина, которая наблюдается во время подобных международных встреч. Перед мероприятием предпринимаются попытки сломать системы, а после начала встреч давление усиливается", – пояснил директор CERT-IS.
Он отметил, что причин для беспокойства нет.
- В конце апреля хакеры атаковали госорганы Украины.
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