В Исландии зафиксировали первый случай штамма коронавируса "Омикрон"

Об этом сообщает издание The Reykjavik Grapevine.



2 декабря штамм "Омикрон" подтвердили у пациента в больнице Ландспитали в Рейкьявике. Пока неизвестно, где и как человек им заразился, ведь он не был заграницей.



Издание сообщает, что четыре дня назад в Исландии ввели ограничения, чтобы предотвратить появление нового штамма в стране. В частности, они требуют, чтобы лица, которые более 24 часов провели в Эсватине, Лесото, Мозамбике, Намибии, Зимбабве или ЮАР, в течение 14 дней обязательно сделали ПЦР-тест и отправились на самоизоляцию. Через пять дней эти лица должны повторно сделать ПЦР-тест, независимо от того, вакцинирован человек или нет.

Напомним, 25 ноября ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм, имеющий 32 мутации.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании, Южной Африке, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии, Канаде и других.

Ряд стран ограничил авиасообщение со странами южного региона Африки.

3 декабря Украина закроет границу для ряда стран Африки из-за штамма коронавируса "Омикрон".