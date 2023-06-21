В Исландии приостановили охоту на китов к концу лета

Об этом сообщает агентство AFP.

"Я решила приостановить все китобойные операции. Эта деятельность не может продолжаться в будущем, если власти и владельцы лицензий не смогут обеспечить выполнение требований благосостояния китов", - заявила министерша продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Свандис Сваварсдоттир.

Она приняла решение приостановить охоту на финвалы до 31 августа. Министр добавила, что обратится к экспертам и владельцам лицензий на охоту на китов, чтобы изучить возможность дальнейших ограничений китобойного промысла в будущем, сообщили в правительстве.

Отмечается, что контрольный отчет продовольственного и ветеринарного управления по обращению с китами во время охоты на финвалов показал, что убийство животных длилось дольше, чем это разрешено основной целью закона о благосостоянии животных.

Также экспертно-консультативный совет Исландии заключил, что метод, используемый для охоты на крупных китов, не соответствует закону о благосостоянии животных.

Учитывая этот вывод, необходимо отложить начало китобойного сезона, чтобы иметь время проверить, возможно ли установить правила, гарантирующие осуществление китобойного промысла в соответствии с законом о благосостоянии животных.

Справка: Финвалы – типичный вид млекопитающих из семьи полосатого ряда китообразные. Это второе по длине животное в мире после синего кита, более 27 метров в длину и весом около 74 тонн.

Китобойный промысел - коммерческая охота на китов, запрещенная мораторием Международной комиссии по регулированию китобойного промысла 1986 года и законами большинства стран. Коммерческой охотой на китов занимаются только три государства мира: Норвегия, Япония и Исландия, возобновившая китобойный промысел в 2003 году.