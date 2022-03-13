В Ирпене российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times
В воскресенье, 13 марта, российские оккупанты в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента иностранного издания New York Times. Еще один журналист получил ранения.
Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает Еспресо.TV .Жертвой российских оккупантов стал 51-летний журналист американского издания New York Times Брент Ренауд.
Еще один журналист получил ранения. Его пытаются вывести из зоны боевых действий.
"Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине... Конечно, профессия журналиста предполагает риск, однако гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", - рассказал Небитов. .
- Напомним, журналист "Радио Свобода" получил контузию после удара российских войск с воздуха в Киевской области.
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