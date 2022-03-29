В Ирпене россияне расстреляли детского тренера по боксу Алексея Джунковского
В Ирпене, Киевской области, российские захватчики расстреляли в боксерском тренировочном зале детского тренера Алексея Джунковского
Об этом сообщает Федерация бокса Украины.
По свидетельству знакомых тренера, его расстреляли в боксерском зале, куда ворвались российские военные.
Алексей Джунковский четыре раза завоевывал медали чемпионата мира среди военнослужащих.
После окончания карьеры стал детским тренером и воспитал немало известных боксеров. Среди его воспитанников - чемпион Европы среди школьников 2016 года Олег Лагута и серебряный призер чемпионата Европы среди школьников 2015 года Владислав Марчук.
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