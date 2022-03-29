В Ирпене разрушены около 50% строений, - городской голова

Об этом в совместном эфире телеканалов сообщил городской голова Ирпени Александр Маркушин, передает Еспресо.TV.

"Я хочу, пользуясь случаем, всех попросить пока не возвращаться. Пока в городе опасно. Звучат выстрелы и обстрелы, идут обстрелы даже из "градов". На сегодняшний день возвращаться нельзя. Я обязательно всем скажу, когда можно будет возвращаться", - сказал мэр и подчеркнул, что власти макисмально еще будут эвакуировать жителей для их безопасности.

Также Александр Маркушин добавил, что сейчас стоит задача похоронить всех погибших.

По его словам, примерно 50% города разрушено, в частности, критическая инфраструктура. Но власти будут максимально все восстанавливать.

Напомним, в Ирпене проводятся зачистки: много растяжек, есть подозрение о минировании тел погибших горожан российскими оккупантами, - мэр города

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb