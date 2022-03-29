В Ирпене разрушены около 50% строений, - городской голова
В Ирпене (преимущественно в частном секторе) остаются около 3500-4000 человек
Об этом в совместном эфире телеканалов сообщил городской голова Ирпени Александр Маркушин, передает Еспресо.TV.
"Я хочу, пользуясь случаем, всех попросить пока не возвращаться. Пока в городе опасно. Звучат выстрелы и обстрелы, идут обстрелы даже из "градов". На сегодняшний день возвращаться нельзя. Я обязательно всем скажу, когда можно будет возвращаться", - сказал мэр и подчеркнул, что власти макисмально еще будут эвакуировать жителей для их безопасности.
Также Александр Маркушин добавил, что сейчас стоит задача похоронить всех погибших.
По его словам, примерно 50% города разрушено, в частности, критическая инфраструктура. Но власти будут максимально все восстанавливать.
- Напомним, в Ирпене проводятся зачистки: много растяжек, есть подозрение о минировании тел погибших горожан российскими оккупантами, - мэр города
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