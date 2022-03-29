В Ирпене проводятся зачистки: много растяжек, подозрение о минировании тел погибших горожан российскими оккупантами, - мэр города

Мэр города поделился деталями в эфире Еспресо.TV.



"Город Ирпень освобожден от российских оккупантов, однако еще проходят зачистки, ведь появляются маленькие ячейки. Российские захватчики прятались в подвалах и когда украинские защитники их выбивали, они убегали в разные стороны. Поэтому очень внимательно проверяются каждый подвал и каждая квартира в городе", - отметил Маркушин.



Чиновник подчеркнул, что территория Ирпеня, которую захватили россияне, почти вся заминирована. Есть очень много растяжек, но поставлены они непрофессионально.



"Есть подозрение о минировании тел погибших жителей Ирпеня. Иначе нельзя оккупантов назвать как чудовищами. Они расстреляли много мирных горожан и изуродовали их тела танками", - заметил Александр Маркушин.



Городской глава добавил, что оккупанты из Ирпеня убегали в Михайловку-Рубежовку, Ворзель и Бучу. По мнению Маркушина, есть вероятность того, что российские оккупанты будут контратаковать. Так что расслабляться и останавливаться нельзя - надо гнать врага в Беларусь.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты продолжают совершать военные преступления и убивать мирных жителей на Киевщине.

Вчера, 28 марта 2022 года, стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили город Ирпень под Киевом от российских оккупантов.