В Ирпене проводятся зачистки: много растяжек, подозрение о минировании тел погибших горожан российскими оккупантами, - мэр города
Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что в городе проводятся зачистки от остатков российских оккупантов, а также разминирование ранее оккупированной территории города
Мэр города поделился деталями в эфире Еспресо.TV.
"Город Ирпень освобожден от российских оккупантов, однако еще проходят зачистки, ведь появляются маленькие ячейки. Российские захватчики прятались в подвалах и когда украинские защитники их выбивали, они убегали в разные стороны. Поэтому очень внимательно проверяются каждый подвал и каждая квартира в городе", - отметил Маркушин.
Чиновник подчеркнул, что территория Ирпеня, которую захватили россияне, почти вся заминирована. Есть очень много растяжек, но поставлены они непрофессионально.
"Есть подозрение о минировании тел погибших жителей Ирпеня. Иначе нельзя оккупантов назвать как чудовищами. Они расстреляли много мирных горожан и изуродовали их тела танками", - заметил Александр Маркушин.
Городской глава добавил, что оккупанты из Ирпеня убегали в Михайловку-Рубежовку, Ворзель и Бучу. По мнению Маркушина, есть вероятность того, что российские оккупанты будут контратаковать. Так что расслабляться и останавливаться нельзя - надо гнать врага в Беларусь.
- Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты продолжают совершать военные преступления и убивать мирных жителей на Киевщине.
- Вчера, 28 марта 2022 года, стало известно, что Вооруженные силы Украины освободили город Ирпень под Киевом от российских оккупантов.
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