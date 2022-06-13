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В Ирпене провели в последний путь павшего на Донетчине полковника Василия Печенко

13 июня, 2022 понедельник
00:54
война с Россией Полковник ВСУ Василий Пичненко

В воскресенье, 12 июня 2022 года, на площади перед городским советом Ирпеня состоялась церемония прощания с погибшим в бою на Донбассе полковником Вооруженных Сил Украины, кавалером ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Василием Пинченко

Такую информацию у себя в телеграмм-канале разместил ирпенский мэр Александр Маркушин.

"Ирпень простился с офицером, полковником Василием Пиченко – настоящим патриотом и гражданином своей страны, отличным мужем и отцом, успешным спортсменом – мастером боевых искусств дзю-дзюцу и панкратиону", - отметил городской голова.

На защиту Украины Василий Пичненко встал еще в 2014 году. Тогда был ранен в боях под Дебальцево, но после многих операций и реабилитации снова вернулся на службу.

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За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, был награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

"Не остался в стороне Василий и когда враг пошел на Украину с полномасштабной войной. Побратимы и подчиненные говорят, что он никогда не искал легких путей и всегда готов был брать на себя всю полноту командирской ответственности", - подчеркнул Маркушин.

Погиб Василий Пичненко 6 июня во время выполнения боевого задания возле села Богородичное Донецкой области.

У полковника осталась жена и двое детей.

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