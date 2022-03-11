В Ирпене поймали 26 мародеров, теперь они будут рыть окопы и убирать улицы. Видео
Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что с начала войны в городе поймали уже 26 мародеров
Об этом мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил в Facebook.
"Вниманию всех тех, кто пытается нажиться на человеческом горе. Мы задержали в Ирпене уже 26 мародеров. Их сразу отправляем на так называемые "исправительные работы" в терроборону. Хочу предупредить всех, в Ирпене не место мародерам и каждый, кто попытается ограбить магазин или жилье ирпинцев, будет строго наказано!", - написал Маркушин.
По словам мэра Ирпеня, теперь мародеров ждут окопы.
"Их отправили на блокпосты, где они будут рыть окопы и убирать улицы. Так будет с каждым, кто ворует у людей в нашей общине",
– сказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.
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