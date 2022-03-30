В Ирпене погибли 200-300 гражданских и 50 военных, - мэр города Маркушин

Об этом заявил мэр Ирпеня Александр Маркушин, сообщает Укринформ.

По его словам, точное количество погибших в Ирпене назвать невозможно, поскольку в городе велись масштабные боевые действия.

"Людей просто жители хоронили во дворах, на территории парка. Я думаю, примерно где-то 200-300 человек, к сожалению, погибли. К сожалению, 16 ребят из нашей территориальной обороны погибли, 29 в больнице. Если взять еще и ВСУ, то, я думаю, где-то до 50 человек погибли, к сожалению, и еще 100 раненых", - рассказал Маркушин.

Он добавил, что количество жертв будет расти, поскольку многие мирные жители оказались под завалами многоэтажек и частных домов.

"Мы видим, что 50% города разрушены, завалы еще никто не разбирал, а там 100% есть люди, многие уехали, конечно, но и много осталось", - сказал Маркушин.

Он уточнил, что в Ирпене сейчас остается около 3,5 тысячи человек.

28 марта Вооруженные силы Украины освободили город Ирпень от российских оккупантов.

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