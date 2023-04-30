Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в телеграме.

"Мурал должен стать отражением общей идеи "Ирпень и Бахмут - города отважных людей" - стеной силы, где каждый человек сможет прийти и поделиться своей болью, найти утешение и отдать честь", - отметил он.

Мурал создали по инициативе украинской рок-музыки и композиторки родом из Бахмута Даши Суворовой и при поддержке СЕО общества "Отважных" Владимира Карплюка. Его автором стал художник Иван Шульгин.

В конце мероприятия Даша Суворова представила песню "Муралы" из нового альбома.